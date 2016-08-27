Россия перебросила на Донбасс БМП, танки и комплекс радиоразведки "Инфауна" – ГУР
Россия перебросила на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях 4 БМП, 4 грузовых автомобиля, 7 танков и один комплекс радиоразведки и радиоподавления «Инфауна».
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.
«Зафиксированы очередные факты поставки вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов с территории РФ в следующие населенные пункты: Щербак (Новоазовский район) – четыре БМП, четыре грузовых автомобиля (с боеприпасами) и два топливозаправщика, а также в Кузнецово-Михайловку – семь танков», - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в районе города Спартак (Донецкая обл.) выявлен комплекс радиоразведки и радиоподавления “Инфауна”.
Кроме того, по информации военной разведки, в Должанск прибыл эшелон с военной техникой, который в дальнейшем может быть перемещен в район Алчевска.