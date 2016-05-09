Из России в Харцызск прибыл очередной эшелон с боевиками и военной техникой – разведка

Украинская разведка зафиксировала прибытие в оккупированный Харцызск очередного эшелона с личным составом и военной техникой из России.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"Продолжаются поставки на оккупированную территорию горюче-смазочных материалов с территории РФ. В н.п. Харцызск зафиксировано прибытие железнодорожного эшелона с личным составом и военной техникой (три танка, восемь БМП, два 122-мм "Града", шесть грузовых автомобилей, до 100 человек), которые, после разгрузки, перемещены в Донецк", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в сообщении отмечается, что украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, артиллерийских систем калибром более 100 мм и 122-мм "Градов" в районах Лозового, Горловки, Молодежного и Донецка.