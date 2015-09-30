Генштаб получил около 90% ложной информации по боям в Иловайске - Муженко

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью The Independent.

Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за неудачи Украины при сборе разведывательной информации, а также преднамеренной дезинформации со стороны РФ.

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Как сообщал УНИАН, 18 августа 2014 г. украинские войска захватили большую часть Иловайска. Но после введения регулярных российских войск 23-24 августа они оказались в окружении. 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к боевикам с призывом сделать гуманитарный коридор для отхода украинских войск. 30 августа силы АТО начали выход из города, но боевики их расстреляли. По подтвержденным данным военной прокуратуры, в "Иловайском котле" погибли 366 военных, 429 были ранены.

В Генштабе сообщали, что выход сил Антитеррористической операции из "Иловайского котла" не был прорывом из окружения, это был выход под гарантии Российской Федерации.