Порошенко по телефону сообщил генсеку НАТО об эскалации на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время телефонного разговора Порошенко сообщил об эскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях, и рост количества российских провокаций в оккупированных Донбассе и Крыму.

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Столтенберг подчеркнул важность полного выполнения Минских договоренностей.

Стороны обсудили ход реализации «Комплексного пакета помощи НАТО для Украины», утвержденного на саммите Альянса в Варшаве. Порошенко выразил надежду, что этот пакет поможет модернизировать украинскую армию до стандартов НАТО.

Столтенберг поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины.