За сутки в зоне АТО вследствие обстрелов боевиков ранены 2 военных
13:16, 05 августа 2016Война
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В течение минувших суток в результате обстрелов боевиков ранены двое украинских военнослужащих.
За предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки, к счастью, погибших среди наших военнослужащих нет. Двое получили ранения. Это произошло в результате обстрелов", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, семеро - получили ранения.
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