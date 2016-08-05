За сутки в зоне АТО вследствие обстрелов боевиков ранены 2 военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки, к счастью, погибших среди наших военнослужащих нет. Двое получили ранения. Это произошло в результате обстрелов", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, семеро - получили ранения.