Мобилизация будет объявлена немедленно в случае обострения ситуации на Донбассе – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня на брифинге в Киеве.

«За первое полугодие более чем в 2,5 раза сократилась численность мобилизованных, уже во втором полугодии этого года все мобилизованные должны возвращаться домой», - заявил он.

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«Вместе с тем я хочу подчеркнуть – в случае серьезного обострения на фронте новая мобилизация будет объявлена немедленно», - добавил Турчинов.

Напомним, ранее Полторак заявил, что проведение мобилизации будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения.