Боевики держат танки и "Грады" в районе Макеевки и Донецка – разведка

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"Противник поддерживает боеготовность войск, проводит ротацию и усиление передовых подразделений, осуществляет пополнение боеприпасов и совершенствует инженерное оборудование переднего края", - говорится в сообщении.

Так, на направлении Новоайдарска подразделениями 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) и отдельной инженерно-саперной роты 2-го АК (Луганск) ВС РФ совершенствуют оборонительные позиции вокруг города Луганск. В районе н.п. Новокиевка осуществляется минирование опасных направлений на передовых позициях 2-й омсбр.

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В направлении Донецка пополнен боекомплект передовых подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК (Донецк) ВС РФ, запланировано проведение работ по оборудованию новых позиций передовыми подразделениями 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1-й АК ВС РФ.

На Мариупольском направлении, по данным разведки, в район ответственности 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ переброшены подразделение из состава отдельного разведывательного батальона (Донецк) 1-го АК ВС РФ.