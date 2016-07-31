Возле Марьинки произошел бой с двумя ДРГ оккупантов, уничтожены до 8 террористов
09:05, 31 июля 2016Война
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Около семи часов вечера 30 июля вблизи Марьинки пророссийские террористы совершили попытку прорыва украинских позиций двумя диверсионными группами на разных направлениях.
REUTERS
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
В штабе рассказали, что украинские военные дали достойный отпор.
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"Благодаря слаженным действиям личного состава враг отступил на исходные огневые позиции. Потери противника составили до 8 человек. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в бою 23 июля под Новозвановкой на Луганщине были уничтожены двое российских военнослужащих 15 стрелкового батальона 6 отдельного мотострелкового полка 2 армейского корпуса Центра территориальных войск ВС РФ.
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