Возле Марьинки произошел бой с двумя ДРГ оккупантов, уничтожены до 8 террористов

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

В штабе рассказали, что украинские военные дали достойный отпор.

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"Благодаря слаженным действиям личного состава враг отступил на исходные огневые позиции. Потери противника составили до 8 человек. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в бою 23 июля под Новозвановкой на Луганщине были уничтожены двое российских военнослужащих 15 стрелкового батальона 6 отдельного мотострелкового полка 2 армейского корпуса Центра территориальных войск ВС РФ.