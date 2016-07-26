"Железо для Сирии, Ирака и Ливии": Reuters сообщил о контрабанде оружия из зоны АТО в другие горячие точки

Об этом со ссылкой на беседы с представителями украинских силовых структур, боевиками, а также на данные правоохранительных органов и судебных документов сообщает Reuters, передает "112 Украина".

Так, издание приводит слова боевика, представившегося Игорем и попросившего не называть его фамилию из соображений безопасности. Представитель незаконных вооруженных формирований заявил, что поставки оружия из Донбасса в Россию имели место ранее и продолжаются до сих пор, при этом наибольшим спросом пользуются автоматы Калашникова.

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"Если раньше они (поставщики оружия - УНИАН) поставляли то, что было на руках, сейчас это происходит более упорядоченно, практически по заказу", - отметил Игорь, добавив, что в одном из отрядов боевиков есть "список тех, кто и когда будет принимать "железо" через границу". По его словам, в основном контрабандой занимаются боевики из российских Чечни и Ингушетии, которые переправляют оружие к себе на родину.

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В то же время представитель "Министерства обороны" так называемой "ДНР" Эдуард Басурин отрицает существование на Донбассе организованной контрабанды оружия и называет эту информацию "чепухой".

Целью незаконного экспорта оружия с востока Украины являются другие горячие точки, такие как Ирак, Сирия и Ливия, отмечает Reuters. По словам специалиста по постсоветским странам, профессора Нью-Йоркского университета Марка Галеотти, основные потоки нелегальных вооружений направлены из Одессы - значительного порта на Черном море - в средиземноморский регион. Кроме того оружие перевозится через Балканы, а также с российского Северного Кавказа.

По официальным данным украинских властей, в настоящее время проблема контрабанды оружия в Украине усугубляется. Так, по информации Генеральной прокуратуры Украины, количество преступлений, совершенных в стране с использованием оружия с начала текущего года, в два раза превышает показатель за весь прошлый год.

Как отмечает спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, любой, у кого есть желание и средства, может войти в этот противозаконный бизнес, так как "организованные преступные группировки всегда торговали оружием". В спецслужбе подчеркнули, что "теперь канал покупки незаконного оружия расширился", также изменился ассортимент нелегального товара. Так, если раньше правоохранители изымали "пистолеты и ружья, которые люди держали в коллекции или для охоты", то сейчас "изымаются гранатометы и упаковки взрывчатки".