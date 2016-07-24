"Безработица и миграция оружия": Деканоидзе сообщила о росте количества краж и грабежей в Украине

Об этом она сказала сегодня в эфире телеканала «112 Украина».

«Никто не отрицает, что есть рост преступности, я этого никогда не отрицала, потому что рост преступности идет не только с 1 января 2016 года, рост преступности начинается с 2013-2014 годов», - заявила Деканоидзе.

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«Что касается тяжких преступлений, согласно статистике, их количество не выросло. Но, конечно, грабежи, кражи – у нас где-то 20% роста. На это влияет: первое – социальная ситуация, второе – безработица в стране, это незаконная миграция оружия, которая, к сожалению, у нас есть», - добавила Деканоидзе.