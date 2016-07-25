МИД Украины рассказал об обострении ситуации на Донбассе: в июле въехало 19 эшелонов с вооружением и техникой РФ

Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства.

«Только за 22-24 июля с.г. боевики при поддержке Российской Федерации 189 раз обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины. При этом продолжает демонстративно и вызывающе использоваться вооружение, которое давно должно быть отведено от линии разграничения согласно Минским договоренностями», - говорится в заявлении МИД.

В частности, подчеркивается, что позиции украинских военных и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, обстреливали из пушек калибра 122 мм 89 раз, из минометов калибра 120 мм - 30 из минометов калибра 82 мм - 50 раз. В районе населенных пунктов Новозвановка, Трудовское, Авдеевка состоялось 6 боевых столкновений, следствием которых стали потери среди личного состава сил АТО.

Продолжается фиксироваться присутствие значительного количества российского тяжелого вооружения, которое должно быть отведено согласно Минским договоренностям, вблизи линии разграничения.

«Целенаправленная эскалация ситуации безопасности происходит на фоне массированной поставки Российской Федерацией военной техники, вооружения и боеприпасов, отправка на Донбасс новых наемников и кадровых военнослужащих российской армии», - отмечается в заявлении МИД.

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И уточняется, что с начала июля этого года неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы со стороны РФ пересекли 19 железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой. С нарушением норм международного права и обязательств в области контроля за экспортом вооружений Россией было завезено 19 танков Т-72, 3 реактивные системы залпового огня «Град», 2 самоходные артиллерийские установки, 11 БТР и БМП.

С территории РФ было также поставлено 130 цистерн (6600 т) с горюче-смазочными материалами и 14 вагонов с боеприпасами (около 560 т). На временно неподконтрольную территорию зашло 9 автомобильных колонн, в составе которых, среди прочего, 44 грузовика с боеприпасами, 34 автозаправщики, 77 единиц автомобильной техники.

Российские беспилотные летательные аппараты трижды незаконно пересекали украинско-российскую границу и после выполнения разведывательных задач в воздушном пространстве Украины возвращались на свои базы на территории РФ.

В заявлении также подчеркивается, что «четко прослеживается линия на запугивание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, создание препятствий их деятельности по мониторингу и верификации согласно мандату, который одобрила в том числе и Российская Федерация».

Подтверждением этому, добавляют в МИД, является дальнейшее ограничение допуска наблюдателей СММ ОБСЕ в районы, временно неподконтрольные Украиной, в т.ч. прилегающих к российско-украинской государственной границе, блокирование деятельности Миссии путем непредоставления разрешений на дальнейшее расширение ее полевого присутствия на неподконтрольных территориях, организации проплаченных и хорошо срежиссированных акций протеста и «невооруженного сопротивления» намерениям СММ ОБСЕ надлежащим образом выполнять свои функции.

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Вполне очевидно, что тезис о якобы «внутриукраинском» характере конфликта на Донбассе, который официальная Москва активно пытается навязать мировому сообществу, является лишь попыткой Российской Федерации в любой способ отвлечь внимание от своей настоящей роли как организатора, непосредственного участника и стороны этого конфликта.

Такая риторика Кремля подтверждается позицией делегации РФ на переговорах в Минске, где она пытается выполнять роль стороннего наблюдателя и адвоката незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донбасса вместо того, чтобы заставить их в полной мере выполнять Минские договоренности.

Подобное поведение Россия демонстрирует также относительно договоренностей в «Нормандской формате», отказываясь от их выполнения или сознательно пытаясь исказить их содержание. В частности, это касается рамочных принципов разведения сил вдоль линии разграничения, которые были согласованы военными советниками этого формата 15-16 июня 2016 года.

«Вынуждены констатировать, что главари боевиков в Донецке и Луганске и их кремлевские кураторы сознательно выбрали путь дальнейшей эскалации конфликта вместо его мирного урегулирования путем последовательной имплементации Минских договоренностей.

Понятно, что вооруженные провокации НВФ требовать со стороны Вооруженных Сил Украины решительных мер для того, чтобы заставить террористов отказаться от планов силовой эскалации конфликта.

Неуклонно придерживаясь своих обязательств, украинская сторона и в дальнейшем будет делать все возможное для того, чтобы на Донбассе прекратили погибать люди, а на временно оккупированных территориях было восстановлено мирную жизнь, конституционный строй и уважение к правам человека.

Требуем от Российской Федерации как стороны Минских договоренностей безотлагательно обеспечить выполнение своих обязательств, вывести с территории Донбасса военных, наемников и вооружение, прекратить незаконные поставки оружия и военной техники боевикам, разблокировать работу СММ ОБСЕ.

Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с тем, чтобы остановить опасную эскалацию напряженности на Донбассе», - подчеркивается в заявлении МИД.