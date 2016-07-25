Главарь "ДНР" Захарченко готов встретиться с Савченко, озвучил условия

Об этом сообщил один из сайтов боевиков.

"Можно встретиться. Только сначала я должен понимать, о чем говорить будем. А то сама эта встреча на нейтралке больше похожа на пиар, против которого якобы выступает Савченко. Я готов выслушать предложения относительно повестки. Если Савченко предложит обсудить конкретные и реально важные вещи, то можно встретиться", - заявил он.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко неоднократно предлагала провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе, депутат выделила такие пункты: продолжить санкции против России, "потому что эта страна еще до сих пор не поняла, что ей надо уйти с востока Украины"; выйти на прямую связь с "Л/ДНР" без Минского процесса, без третьей и четвертой стороны.

Савченко утверждает, что готова лично проводить переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" как с "народными депутатами".