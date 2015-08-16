Боевики в последний момент сорвали обмен пленными, подготовка к которому длилась три месяца

В последний момент они выдвинули требования, согласиться на которые украинские переговорщики не могли из соображений безопасности, передает ТСН.

Обмен готовился в течение трех месяцев. Стороны вышли на "финишную прямую" процесса два дня назад. С украинской стороны в процессе активное участие принимали волонтеры, военные и сотрудники СБУ.

Мариупольский суд изменил санкцию для обвиняемых в бандитизме, ограблениях и убийствах лиц с содержания под стражей на домашний арест. Эта юридическая формальность позволяла вывести оговоренных с боевиками криминальных авторитетов из зала суда, посадить в автобусы и отправиться на линию разграничения сторон.

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Как сообщается, договорились об обмене в формате 13 на 13. Среди пленных украинских военных должны были бы освободить офицеров, которые провели в неволе год после трагических событий под Иловайском.

Однако в последний момент боевики неожиданно выдвинули новые требования. В частности, речь шла о проведении обмена на территории, подконтрольной "ДНР", а не на нейтральной полосе.

Переговоры длились больше суток на самой передовой, и завершились фиаско.

Как сообщал УНИАН, ранее советник заместителя министра обороны Василий Будик заявлял, что в здании бывшей СБУ в Донецке удерживают в плену 37 украинских военных.