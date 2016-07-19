Сводка за сутки: боевики 78 раз открывали огонь по подразделениям Сил АТО

Об этом сообщается в сводке на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, 43 обстрелы зафиксированы на Донецком, 22 на Мариупольском и 13 на Луганском направлениях.

Под Мироновским и Пескам в Донецкой области враг применил 122-мм артиллерию. Кроме этого, использовал 120 мм минометов вблизи населенных пунктов Майорск, Нижнее Лозовое, Зайцевое, Авдеевка и Луганское. Из минометов калибра 82 мм противник стрелял по Каменке, Авдеевке, Пескам, Зайцевому, Троицком, Опытному и Невельском. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и БМП оккупанты вели огонь по нашим позициям в Новгородском.

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На Мариупольском направлении неспокойно было в Марьинке, Красногоровке, Старогнатовке, где враг бил по украинским защитникам из 120 мм минометов. Также, минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие противник задействовал в Водяном, а Марьинку обстрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, бронетехники.

На Луганщине противник вел огонь из 120 мм минометов по нашим укреплениям в Крымском, Новоолександровке, Троицком, а из минометов 82 калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в Станице Луганской.

Сотрудники наблюдательных групп украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) во взаимодействии с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные факты преступлений против граждан Украины и их частного имущества.

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Так, 16 июля, с 15.45 час. до 22.40 час. населенный пункт Торецк был обстрелян из минометов калибра 120 мм и 82 мм, РПГ, АГС, БМП-1 и стрелкового оружия. Повреждены четыре объекта жилого сектора и приусадебные участки.

17 июля, с 16.25 час. до 22.55 час. под обстрел попала Авдеевка. Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, СПГ, РПГ, АГС, БМП и стрелковое оружие с направления от Каштанового, Минерального, Яковлевки, Ясиноватой. Повреждены три объекта жилого сектора и приусадебные участки. Ранения спины получил местный житель 1974 года рождения.

Вчера, 18 июля, было проведено документирование фактов нарушения режима прекращения огня в Новомихайловке Марьинского района.

В период с 00.18 час. в 01.45 час. это село боевики обстреляли из минометов калибром 120 мм по направлению от района Донецкого аэропорта и Петровского района (г. Донецк). Повреждены три объекты жилого сектора и нанесен существенный ущерб приусадебным участкам.

Кроме того, осколками снаряда были ранены двое местных жителей: женщина 1981 года рождения (получила осколочные ранения верхней конечности и грудной клетки) и мужчина 1949 года рождения (получил ранение в анатомическую область брюшной полости).