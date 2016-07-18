После обвинений ФСБ в ОБСЕ подтвердили, что теряли связь с одним из украинских наблюдателей
В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что один из сотрудников миссии временно находился вне зоны досягаемости.
Об этом сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на своей странице в Fаcebook после заявлений ФСБ России о разоблачении якобы украинского агента, который работал переводчиком в миссии ОБСЕ.
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"СММ ОБСЕ может подтвердить, что один из местных сотрудников миссии в Луганской области, находясь в отпуске, был временно вне зоны досягаемости. Сейчас миссии известно о его местонахождении, а также то, что он в безопасности. Это вся доступная информация на данный момент", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ФСБ России заявила о задержании гражданина Украины, который работает переводчиком в миссии ОБСЕ, позднее ему разрешили вернуться на территорию Украины.
Согласно сообщению ФСБ РФ, «разоблачен» как «агент СБУ» и задержан на территории РФ украинец Артем Шестаков, 1984 г.р., которыйработает переводчиком Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.