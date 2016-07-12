"Горячая точка": под Широкино боевики применили 120-мм минометы, гранатометы и пулеметы крупного калибра - штаб
За сутки боевики 56 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. В частности, 23 раза на Донецком, 25 на Мариупольском и 8 на Луганском направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Донецком направлении под огонь из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов попали украинские опорные пункты в Авдеевке, Дачи и Майорске. 82-мм минометы враг применил по позициям сил АТО вблизи шахты Бутовка, Авдеевки и Зайцево.
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Не прекращает противник вооруженные провокации и на Мариупольском направлении. Так, горячее было под Широкино. Здесь российские оккупанты применили 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, из минометов 82-мм калибра враг стрелял по Красногоровке, Павлополю и Славному.
Кроме минометов, в Донецкой области оккупанты вели огонь по позициям украинских военных из зенитных установок, бронетехники и стрелкового оружия.
На Луганщине противник бил из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов по украинским подразделениям в Новоалександровке, а из противота
Напомним, ранее разведка сообщила о возможности серьезной эскалации конфликта на Донбассе в августе-сентябре.