Разведка сообщает о возможности серьезной эскалации конфликта на Донбассе в августе-сентябре – Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал на заседании Согласительного совета.

“Разведка сообщает о планах врага на август - начало сентября по активизации серьезных боевых действий на фронте. Кремль всеми силами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине - на фронте, на международной арене и внутри Украины”, - сказал он.

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По его словам, также “враг разрабатывает планы дестабилизации ситуации внутри страны через создание искусственного политического кризиса, беспорядки на улицах”.

Парубий добавил, что предложит продлить нынешнюю сессию Верховной Рады до 6 сентября. “Я на этой неделе, как и на прошлой неделе, буду предлагать сессию ВР с тем, чтобы продлить до 6 сентября нашу работу, поскольку наши военные на фронте фиксируют активизацию действий со стороны российских оккупационных войск и их пособников”, - пояснил спикер.