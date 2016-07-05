Боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО в Широкино

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, боевая активность российских оккупационных войск на Донбассе продолжается, но ситуация контролируемая.

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"С начала суток в районе проведения АТО зафиксировано 26 вражеских обстрелов позиций наших войск", - говорится в сообщении.

В частности, на Мариупольском направлении боевики, нарушая Минские договоренности, из артиллерийской систем 122 мм калибра, били по опорным пунктам украинских сил АТО в Старогнатовке, Талаковце и Гнутово. Кроме того, из запрещенных 120 мм минометов российские оккупанты обстреляли украинских воинов в Широкино, Марьинке и трижды в Красногоровке. Под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказалось Березовое.

На Донецком направлении из 122 мм артиллерии оккупанты открывали огонь по украинским позициям возле Невельского, а из 120 мм минометов – возле Зайцево и шахты Бутовка. Из 82 мм минометов противник вел огонь по украинским защитникам Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - стрелял по Луганскому и Пескам.

В Луганской области зафиксирован один вражеский обстрел украинских позиций недалеко от Новоалександровки.