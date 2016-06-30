Миссия ОБСЕ: захваченные под Широкино в плен 8 боевиков не согласовали свои действия с наблюдателями

Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

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"В ответ на сообщение об операциях 27 июня в районе Широкино, которые, вероятно, проводились по рекомендации или по согласованию со Специальной мониторинговой миссией: СММ ОБСЕ не получала никакой информации от Совместного центра по контролю и координации или кого-то другого о проведении разминирования или запросов для мониторинга таких работ 27 июня в районе Широкино", - утверждается в сообщении.

Вместе с тем, в миссии заявили, что 27 июня наблюдатели ОБСЕ не давали заданий или предложений ни одной из сторон относительно проведения каких-либо конкретных операций по проверке режима прекращения огня.

"Учитывая роль СММ ОБСЕ, которая заключается в предоставлении объективной и достоверной информации о конкретных случаях, а также об общей ситуации с безопасностью на местах, миссия призывает стороны воздерживаться от ложных заявлений, которые вводят в заблуждение", - говорится в сообщении.

В миссии уверены, что дезинформация, направленная против нее, не только потенциально разрушает доверие к СММ ОБСЕ, но и подрывает усилия миссии по достижению устойчивого мира.

Наблюдатели ОБСЕ призывают средства массовой информации и отдельных журналистов проверять в миссии любую информацию о ней.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник ранее назвал пророссийских боевиков, которые были задержаны украинскими военными 27 июня во время боевого патрулирования возле села Водяное Донецкой области. «Установлены имена всех задержанных боевиков. Это Сергей Пистряев, 1967 г.р., Алексей Толстолук, 1980 г.р., Юрий Зюмин, 1981 г.р., Виталий Шевелёв, 1995 г.р., Антон Горбушко, 1978 г.р., Валентин Вантула, 1975 г.р., Роман Терновый, 1980 г.р., Руслан Ангилевский, 1988 г.р.», - сказал Мотузяник.

По словам Мотузяника, боевики принадлежат к так называемому 9-му отдельному мотострелковому полку морской пехоты, дислоцированному в Новоазовске.