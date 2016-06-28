Захват в плен боевиков, которые готовились к штурму: штаб АТО рассказал новые подробности (фото)

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"27.06.2016 года отмечено проведение противником подготовительных мер к штурмовым действиям в районе Водяного. С целью недопущения активных действий со стороны противника в этом районе подразделения сил АТО приняли меры, в результате которых было захвачено в плен 8 российских оккупантов и изъято оружие", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, 27 июня подразделениями сил АТО было обнаружено перемещение ДРГ российско-оккупационных войск в составе до восьми человек в районе восточной окраины Широкино. С целью недопущения проникновения группы на подконтрольную украинской стороне территорию было совершено попытку захвата ДРГ, после чего враг отступил, понеся потери - двое погибших.

Ранее внефракционный депутат Дмитрий Ярош заявил, что украинские разведчики провели успешную операцию, в ходе которой бойцы АТО взяли в плен восьмерых боевиков.

Затем спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил имена пророссийских боевиков, которые были задержаны украинскими военными 27 июня во время боевого патрулирования возле села Водяное Донецкой области.

"Установлены имена всех задержанных боевиков. Это Сергей Пистряев 1967 г.р., Алексей Толстолук 1980 г.р., Юрий Зюмин 1981 г.р., Виталий Шевелев 1995 г.р., Антон Горбушко 1978 г.р., Валентин Вантула 1975 г.р., Роман Терновый 1980 г.ир., Руслан Ангилевский 1988 г.р.", - отметил Мотузяник.