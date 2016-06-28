Украинские военные ликвидировали двух боевиков при задержании ДРГ возле Широкино (видео)

Разведчики застали врага врасплох. Двое диверсантов начали отстреливаться, их пришлось ликвидировать, передает ТСН.

Штаб АТО обнародовал имена задержанных. Самому старшему - 49 лет, самому молодому – 21. В интернете уже появилась фотография якобы задержанных морских пехотинцев "ДНР".

Читайте такжеЗахват в плен боевиков, которые готовились к штурму: штаб АТО рассказал новые подробности (фото)

Служба безопасности Украины проверяет их гражданство и причастность к Вооруженным силам России. Однако, вероятнее всего, большинство – родом с Донбасса. В социальных сетях есть страницы трех из восьми задержанных. Они хвастаются фотографиями с оружием и идеями "русского мира".

Ранее внефракционный депутат Дмитрий Ярош заявил, что украинские разведчики провели успешную операцию, в ходе которой бойцы АТО взяли в плен восьмерых боевиков.