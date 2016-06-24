СБУ обнаружила на Донбассе российские огнеметы "Шмель" (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Огнеметы, находящиеся на вооружении российской армии, были тщательно спрятаны в здании водонасосной станции недалеко от реки Северский Донец на Луганщине.

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Также из схрона, подходы к которому были заминированы растяжкой с тремя гранатами Ф-1, правоохранители изъяли более пяти килограммов тротила в шашках.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в конце мая во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой врага был захвачен современный пехотный огнемет МРО-А, принятый на вооружение ВС РФ в 2003 году.