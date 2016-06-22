НАТО поможет Украине бороться с гибридной войной

В Украине запустят совместную с Североатлантическим альянсом платформу по борьбе против гибридной войны. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов во время брифинга "Варшавский саммит НАТО 2016 и Украина", передает "Эспрессо".

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"В Украине будет запущена совместная с НАТО платформа противодействия гибридной войне. Это будет сделано в рамках пакета комплексной помощи альянса Украине. Надеюсь, что после согласования центр противодействия гибридной войне откроется в Киеве", - отметил он.

Также Долгов рассказал о последних перемещениях российских дивизий к украинским границам, в частности о переводе штаба 20-й армии в Воронеж.

"Украина оттягивает на себя силы противника", - добавил Долгов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своим внештатным советником.