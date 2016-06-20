В разведке Канады считают, что Россия развяжет новую войну - негибридную

К такому выводу пришли эксперты разведывательного управления Канады CSIS, передает ZN.UA со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

На 104 страницах своего отчета они проанализировали последние изменения во внутренней и внешней политике России. Таким образом, авторы отчета пришли к выводу, что позиция президента Владимира Путина остается непоколебимой, поэтому он, скорее всего, будет и дальше проводить свою экспансивную политику, пытаясь расширить свое влияние за рубежом.

При этом канадские эксперты убеждены, что открытие нового фронта в гибридной войне, которую Россия развязала против Украины в Крыму и Донбассе, маловероятно.

В CSIS считают, что Москва откроет новый военный фронт и не будет скрывать свою причастность или избегать ответственности, как это было в случае с Украиной.

Тем временем, в Европе громко звучат голоса, которые призывают не противостоять агрессивной России, а попытаться ее задобрить. Канада вместе с союзниками собирается отправить в Восточную Европу своих солдат ради сдерживания российской агрессии. А тем временем, НАТО развернуло самые масштабные учения в регионе со времен окончания холодной войны.

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И все это раскритиковал министр иностранных дел ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер, который заявил о недопустимости "бряцания оружием" перед Россией. Взамен он предлагает НАТО продолжают сокращать вооружение и искать диалога с Москвой, чтобы наладить сотрудничество.

В это же время, в отчете CSIS говорится, что Россия не захочет сотрудничать с Европой и Северной Америкой. Также канадские эксперты отмечают, что санкции, которые действуют против России уже два года, не повлияли на российскую политику в отношении Запада.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что российские военные понесут огромные потери, если пойдут на операцию по захвату "коридора" в оккупированный Крым.