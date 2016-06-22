Боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ: в ход пошла тяжелая артиллерия

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

«На Донецком направлении наши укрепления неподалеку Авдеевки и шахты Путиловская (Бутовка) противник обстреливал используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы калибра 82 мм, а около 22.00 к обстрелам позиций близ Авдеевки приобщил еще и тяжелую артиллерию калибра 152 мм», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, по украинским защитникам в районе Верхнеторецкого и Луганского незаконные вооруженные формирования вели огонь из автоматических гранатометов, а по позициям неподалеку Троицкого – из минометов различных калибров. Из самоходных артустановок калибром 122-мм российские оккупанты стреляли по укреплениям наших бойцов неподалеку Майорска и Николаевки второй.

Как отмечается, на Мариупольском направлении враг обстреливал позиции сил АТО из стрелкового оружия вблизи Красногоровки, Марьинки и Гнутового, а близ Новотроицкого, Водяного, Талаковки и Тарамчука – из гранатометов различных систем. В районе Красногоровки и Марьинки активно действовали снайперы.

На Луганщине из пулеметов крупного калибра, БМП и гранатометов российские оккупанты вели огонь по позициям близ Новозвановки.

Кроме того, за минувшие сутки вдоль линии разграничения также зафиксировано пролет трех БПЛА.