На переговорах в Минске почти договорились об отводе военных от линии разграничения - Марчук
07:14, 20 июня 2016Война
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На последнем заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске стороны практически достигли договоренности относительно отвода военных подразделений сторон от линии разграничения на Донбассе.
Возможно получится отвести военные подразделения / фото: УНИАН
Об этом в интервью Громадському заявил представитель украинской стороны в подгруппе Евгений Марчук.
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"На последнем заседании практически достигли договоренностей об отводе по линии фронта — в нескольких участках отвести самих военных на 1,5 — 2 километра от линии фронта, чтобы не провоцировать всякие обстоятельства", - сообщил он.
По его словам, "есть надежда, что удастся хотя бы в двух-трех участках отвести от линии фронта".
Так, Марчук отметил, что возможно получится отвести военные подразделения в районе Станицы Луганской, а также на участке в Донецкой области.
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