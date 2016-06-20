На переговорах в Минске почти договорились об отводе военных от линии разграничения - Марчук

Об этом в интервью Громадському заявил представитель украинской стороны в подгруппе Евгений Марчук.

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"На последнем заседании практически достигли договоренностей об отводе по линии фронта — в нескольких участках отвести самих военных на 1,5 — 2 километра от линии фронта, чтобы не провоцировать всякие обстоятельства", - сообщил он.

По его словам, "есть надежда, что удастся хотя бы в двух-трех участках отвести от линии фронта".

Так, Марчук отметил, что возможно получится отвести военные подразделения в районе Станицы Луганской, а также на участке в Донецкой области.