Боевики активизацией действий пытаются выбить из Украины закон о местных выборах на Донбассе - ИС

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает "ГОРДОН".

По его словам, боевики наращивают свои силы на авдеевском направлении.

"Уже несколько суток идет активная переброска сил боевиков из Макеевки в сторону Яковлевки. Это чисто авдеевское направление. Мы фиксировали за последние трое суток несколько колонн автотранспорта с живой силой и бронетехникой противника. Я бы не сказал, что переброска идет масштабная, но силы в данном районе боевики наращивают", – отметил Тымчук.

Нардеп считает, что у бойцов Вооруженных сил Украины должна быть возможность отвечать противнику из вооружения аналогичного калибра.

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"Считаю неадекватным, что в этой ситуации украинские войска имеют разрешение открывать огонь только из разрешенного Минскими договоренностями вооружения. Нам нужно требовать, чтобы ОБСЕ на этом направлении фиксировало использование противником бронетехники, артиллерии и минометов калибром 120 мм. А после этого сообщать, что в качестве ответных мер на данном участке мы открывали огонь из такого же вооружения", – заявил он.

По мнению Тымчука, своими активными действиями подконтрольные России сепаратисты хотят добиться принятия в Верховной Раде Украины законопроекта о местных выборах на оккупированных территориях.

"Активизация противника связана с попыткой выбить из Украины законопроект о проведении местных выборов на Донбассе. Уже есть "распоряжение" главаря боевиков "ДНР" Захарченко о регистрации "органами юстиции" различных политических партий, созданных под руководством РФ. Идет установка на то, что вот-вот выбьют выборы на оккупированных территориях. Скорее всего, это средство шантажа Киева. Без принятия закона о местных выборах на Донбассе будет расти напряженность", – подчеркнул нардеп.