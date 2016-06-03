Законопроекта о выборах на оккупированных территориях в Раде сейчас нет - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий во время встречи с послами государств - членов Евросоюза и G7.

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"В Минской группе, насколько мне известно, эти идеи нарабатываются. Но в парламенте такого законопроекта еще нет", - сказал спикер.

По его словам, во многом это обусловлено тем, что, как в обществе, так и среди многих депутатов, сложилось очень критическое мнение по поводу того, что Россия не только не выполняет первый пункт минских соглашений, но и, наоборот, активизирует боевые действия на востоке Украины.

"Многие коллеги-депутаты убеждены, что Путин сознательно, демонстративно пренебрегает Минскими соглашениями и их выполнением. И в этих условиях переходить к дискуссии по 8, 9, 10 пунктам Минских соглашений - это сложно, пока мы не выполнили первый пункт", - подчеркнул председатель ВР.

Кроме того, он подчеркнул, что для проведения выборов необходимо решить вопросы безопасности граждан, свободы слова, свободы собраний.

"Пока эти предусловия не будут выполнены, очень трудно говорить о том, что могут состояться выборы в понимании демократических стандартов и ценностей. Просто назначить дату выборов, когда боевики и российские оккупационные войска заполнят бюллетени на участках и отправят, скажут: выборы состоялись, - это будет большим неуважением в отношении наших граждан, которые сегодня в качестве заложников находятся на этой территории", - подчеркнул Парубий.