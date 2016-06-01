Ситуация в зоне АТО усложнилась: боевики 25 раз открывали огонь - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Фейсбук.

С начала суток боевики 25 раз открывали огонь по украинским подразделениям вдоль линии разграничения.

«Боевики особенно интенсивно обстреливали опорные пункты на Мариупольском направлении. Там противник произвел 21 обстрел укреплений из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного, Новотроицкого и Широкино»,- говорится в сообщении.

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Кроме того, вблизи Широкино во второй половине дня стреляли из 82-мм минометов.

На подступах к Авдеевке российские наемники для обстрелов использовали стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы калибра 82 мм.

Из вооружения БМП-1 боевики вели огонь по укреплениям на Светлодарской дуге.

«В течение дня, по предварительной договоренности сторон, был продолжен ремонт газопровода Красногоровка – Марьинка и проложено 75 метров труб. Есть большая надежда на то, что при соблюдении режима тишины вскоре жители окрестных населенных пунктов получат газ»,- отметили в штабе.