Боевики отключили камеры ОБСЕ в Донецке и возле аэропорта

Боевики на Донетчине отключили мониторинговое оборудование ОБСЕ, сославшись на "приказ" своего главаря Александра Захарченко. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 20 мая.

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"Вооруженные члены "ДНР" остановили работу удаленного мониторингового оборудования СММ в районе Донецкого аэропорта, что является нарушением Дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений. СММ узнала, что они отключили энергоснабжение вышеуказанного оборудования СММ в г. Донецк, заявив, что они получили приказ от господина Александра Захарченко", - сообщает СММ.

Кроме того, вооруженные члены "ДНР" требовали, чтобы СММ демонтировала свое оборудование и угрожали, что иначе они сами уберут оборудования с применением силы.

"Совместный центр по контролю и координации и контактные лица "ДНР" были проинформированы об этом инциденте. Размещение оборудования происходило при координации со сторонами до его установки. Действия вооруженных членов "ДНР" фактически вывели из строя камеры СММ в районе Донецкого аэропорта", - подытожили в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, в январе стало известно о планах ОБСЕ установить видеокамеры по всей линии разграничения, чтобы наблюдать за нарушениями режима тишины.