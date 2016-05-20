Штаб АТО: боевики нарушали условия прекращения огня на Мариупольском направлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня ситуация в зоне проведения АТО относительно стабилизировалась. Обстреляв из минометов еще до рассвета украинские опорные пункты в районе Авдеевки и Опытного, боевики существенно снизили свою враждебную активность", - отмечается в сообщении.

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По данным штаба, днем террористы нарушали условия прекращения огня лишь на Мариупольском направлении. Там они из крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по укреплениям сил АТО вблизи Новотроицкого. А в районе Тарамчука украинских военных обстреливал вражеский снайпер.

На Луганском и Донецком направлениях было тихо, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе погиб один военный и семеро были ранены.