В зоне АТО за сутки один военный погиб и 7 ранены, из них 3 из-за боевых действий
За минувшие сутки в зоне АТО в результате неосторожного обращения с взрывными устройствами погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По словам Лысенко, это произошло в Константиновском районе Донецкой области.
«Один военнослужащий погиб и четверо получили ранения в результате неосторожного обращения с взрывными устройствами. Это случилось в Константиновском районе Донецкой области», - сказал он.
Читайте такжеШтаб АТО: боевики продолжают стрелять из тяжелого вооружения, горячее всего – под Авдеевкой
В то же время в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое бойцов получили ранения.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Трое воинов получили ранения», - сказал Лысенко.