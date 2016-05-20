В зоне АТО за сутки один военный погиб и 7 ранены, из них 3 из-за боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, это произошло в Константиновском районе Донецкой области.

«Один военнослужащий погиб и четверо получили ранения в результате неосторожного обращения с взрывными устройствами. Это случилось в Константиновском районе Донецкой области», - сказал он.

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В то же время в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое бойцов получили ранения.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Трое воинов получили ранения», - сказал Лысенко.