За сутки в зоне АТО двое военных погибли и еще двое получили ранения

13:23, 19 мая 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате активных боевых действий двое украинских военных погибли и еще двое бойцов получили ранения.

фото УНИАН / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, с начала суток боевики уже трижды нарушили перемирие на Донбассе.

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