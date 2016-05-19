За сутки в зоне АТО двое военных погибли и еще двое получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеНеспокойная ночь на Донбассе: дрон боевиков снова сбросил боеприпасы возле позиций сил АТО

Как сообщал УНИАН, с начала суток боевики уже трижды нарушили перемирие на Донбассе.