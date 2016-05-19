За сутки в зоне АТО двое военных погибли и еще двое получили ранения
13:23, 19 мая 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате активных боевых действий двое украинских военных погибли и еще двое бойцов получили ранения.
За сутки в зоне АТО двое военных погибли и еще двое получили ранения / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, с начала суток боевики уже трижды нарушили перемирие на Донбассе.
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