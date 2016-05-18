На "черном рынке" Донецка появилось российское оружие, которое поставлялось боевикам - разведка
Федеральная служба безопасности РФ проверяет факты появления на черном рынке оккупированного Донецка российского оружия, которое поставлялось боевикам для ведения войны против украинских сил на Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Установлены очередные случаи хищения российского оружия в частях 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ и подразделениях, подчиненных так называемому "МГБ ДНР".
"16 мая в связи с появлением на черном рынке Донецка автоматов АК-47 и пистолетов Макарова в заводской упаковке сотрудниками ФСБ РФ проводится проверка места хранения оружия т.н. МГБ ДНР (Донецк, бульвар Шевченко, 26), куда недавно завезена очередная партия стрелкового оружия из России", - говорится в сообщении.
Как отмечают разведчики, 17 мая, учитывая задержание в Новоазовске военнослужащего 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса при попытке продажи пистолета Макарова, в местах хранения оружия и боеприпасов этого полка проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявлена недостача пяти автоматов Калашникова (АК-74 и АК-47), снайперской винтовки (СВД) и пистолета Макарова.
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"Учитывая низкий уровень воинской дисциплины и профессиональной подготовки, продолжаются случаи ведения "дружественного огня" по своим позициям в частях и соединениях 1 АК ВС РФ", - сообщает разведка.
Так, 17 мая личный состав подразделения 7-го отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го армейского корпуса армии РФ (Луганск), находясь на передовой позиции, в состоянии алкогольного опьянения совершил обстрел должностных лиц бригады, прибывших для проверки, а военнослужащие 11-й отдельной мотострелковой бригады в результате неудовлетворительной организации взаимодействия ошибочно обстреляли личный состав отдельной роты БПЛА.