На "черном рынке" Донецка появилось российское оружие, которое поставлялось боевикам - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлены очередные случаи хищения российского оружия в частях 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ и подразделениях, подчиненных так называемому "МГБ ДНР".

"16 мая в связи с появлением на черном рынке Донецка автоматов АК-47 и пистолетов Макарова в заводской упаковке сотрудниками ФСБ РФ проводится проверка места хранения оружия т.н. МГБ ДНР (Донецк, бульвар Шевченко, 26), куда недавно завезена очередная партия стрелкового оружия из России", - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, 17 мая, учитывая задержание в Новоазовске военнослужащего 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса при попытке продажи пистолета Макарова, в местах хранения оружия и боеприпасов этого полка проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявлена недостача пяти автоматов Калашникова (АК-74 и АК-47), снайперской винтовки (СВД) и пистолета Макарова.

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"Учитывая низкий уровень воинской дисциплины и профессиональной подготовки, продолжаются случаи ведения "дружественного огня" по своим позициям в частях и соединениях 1 АК ВС РФ", - сообщает разведка.

Так, 17 мая личный состав подразделения 7-го отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го армейского корпуса армии РФ (Луганск), находясь на передовой позиции, в состоянии алкогольного опьянения совершил обстрел должностных лиц бригады, прибывших для проверки, а военнослужащие 11-й отдельной мотострелковой бригады в результате неудовлетворительной организации взаимодействия ошибочно обстреляли личный состав отдельной роты БПЛА.