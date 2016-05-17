За сутки в зоне АТО ранено пятеро украинских военных
13:45, 17 мая 2016Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, пятеро бойцов получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 18 случаев применения боевиками оружия на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и еще один боец получил ранение.
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