За сутки в зоне АТО ранено пятеро украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 18 случаев применения боевиками оружия на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и еще один боец получил ранение.