За сутки в зоне АТО один военный погиб, еще один получил ранение

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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За минувшие сутки противник 36 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, также произошло одно боевое столкновение

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, двое бойцов получили ранения.