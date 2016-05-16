За сутки в зоне АТО один военный погиб, еще один получил ранение
13:38, 16 мая 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный и еще один боец получил ранение.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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За минувшие сутки противник 36 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, также произошло одно боевое столкновение
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, двое бойцов получили ранения.
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