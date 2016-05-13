Порошенко и Байден заявили о необходимости вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщают в пресс-службе главы государства. Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и последствия министерских переговоров в «нормандском формате».

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Порошенко подчеркнул приоритетность создания предпосылок по безопасности для дальнейшего движения к политическому урегулированию ситуации на Донбассе, возникшей вследствие российской агрессии.

В этом контексте президент Украины и вице-президент США отметили важность размещения на оккупированных территориях вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

22 апреля президент Украины заявил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.