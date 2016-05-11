ОБСЕ в ближайшее время разработает предложения по обеспечению безопасности на Донбассе - Климкин

Об этом в Берлине после переговоров в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, отвечая на вопросы обственного корреспондента УНИАН.

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"СММ готова работать прямо с сегодняшнего дня, в том числе, на основе своих предложений и на основе предложений, которые мы им предоставили, включая координаты и четкое видение, что должно быть сделано, и что может быть сделано прямо сейчас и в ближайшее время", - сказал он.

Климкин отметил, что затем представители миссии представят украинской стороне наработанные предложения, и после этого, в случае необходимости, состоится дискуссия с участием представителей «четверки».

"Тогда мы посмотрим на политическое измерение этих предложений. Если нужно, будем привлекать все другие уровни, включая министров", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Климкин заявил, что Украина предложила "трехступенчатый план", не основании которого Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ разработает дальнейшие предложения в вопросе обеспечения безопасности на Донбассе.

"Вчера во время встречи заместителей министров были представлены очень детальные предложения по вопросу безопасности. Эти предложения касаются координат, зон разведения, создания зон безопасности, каким образом продвигаться дальше в направлении разминирования, каким образом заставить Россию и поддерживаемых Россией боевиков предоставить доступ миссии ОБСЕ, чтобы каким-то образом контролировать ситуацию на Донбассе и, конечно, ключевой вопрос - мониторинг границ", - сказал министр.