В зоне АТО сегодня активизировались вражеские снайперы – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции сегодня активизировались вражеские снайперы.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Отмечается, что боевики продолжают совершать вооруженные провокаций против сил АТО. В течение сегодняшнего дня противник 8 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. Большинство эпизодов нарушения «режима полной тишины» со стороны пророссийских вооруженных бандформирований зафиксированы после полудня.

По данным штаба, существенно активизировались сегодня вражеские снайперы, которые открывали огонь по позициям ВСУ в районе Широкиного, Авдеевки и Луганского.

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Кроме того, опорные пункты украинских подразделений неподалеку Авдеевки, Луганского, а также Тарамчука противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.