Накануне Пасхи в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 4 ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо были ранены", - сказал Лысенко.

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По его словам, на Донецком направлении вчера во второй половине дня произошло 7 мощных вражеских обстрелов. Во время каждого из них оккупанты применяли минометы. По украинским позициям было выпущено более 80 минометных мин. «Тихо было только на Светлодарской дуге, но на других участках фронта (Зайцево и пригород Донецка) враг вел плотный огонь», - констатировал Лысенко.

Вблизи села Новобахмутовка Ясиноватского района Донецкой области на растяжке подорвался гражданский. Пострадавший госпитализирован.

На Мариупольском направлении, по данным Лысенко, противник также активно применяет минометы по всей линии соприкосновения, а также использует снайперов, прежде всего, в Марьинке. «Обстановка очень беспокойная, некоторые опорные пункты обстреливают 6 раз в сутки. Силы АТО вынуждены открывать огонь. Основными "горячими точками" вчера были Марьинка и Красногоровка», - сказал он.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 33 вражеских обстрелов, сообщил Лысенко.

На Луганском направлении вчера было тихо. Также сегодня утром возобновил свою работу КПВВ "Станица Луганская", который будет работать до 11 мая, отметил спикер.