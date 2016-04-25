Боевики меняют тактику огневого поражения сил АТО, намерены ударить на Мариупольском направлении - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Уменьшая количество кратковременных обстрелов, огонь сосредоточивается на определенных участках с целью нанесения максимальных потерь. 24 апреля на Славянском направлении артиллерией 1 АК было отработано уничтожение объектов сил АТО, развернутых в оперативно-тактической глубине нашей обороны в районе Правдовки (20 км от линии соприкосновения). Для корректировки огня 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и разведки результатов огневого поражения привлекался комплекс радиолокационной разведки "Зоопарк-1", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, враг осуществляет подготовку к аналогичным действиям на Мариупольском направлении.