Боевики развернули в районе Ясиноватой комплекс радиолокационной разведки "Зоопарк-1" - разведка

Боевики развернули в районе Ясиноватой комплекс радиолокационной разведки “Зоопарк-1”.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что на оккупированных территориях Донбасса боевиками «проводится усиление подразделений тактической группы и пополнение боекомплекта»: «Из района н. п. Макеевка в н. п. Ясиноватая переброшены танковая рота 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ и 12 грузовых автомобилей с боеприпасами». Читайте такжеРоссия перебросила на Донбасс "молодое пополнение" из Дагестана - разведка По данным ГУР, также наращиваются возможности артиллерийской разведки, «в районе н.п. Ясиноватая развернут комплекс радиолокационной разведки “Зоопарк-1”».

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