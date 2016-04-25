Украинская разведка сообщила о переброске боевикам шести российских танков Т-72
13:00, 25 апреля 2016Война
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Россия перебросила в Харцызск на железнодорожных платформах еще шесть танков Т-72.
Зафиксирована поставка военной техники с территории РФ / skoda-club.org
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона предоставила информацию представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков и самоходных артиллерийских установок в районах Стаханова, Макеевки, Донецка, Гуртов и Озеряновки.
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«Зафиксирована поставка военной техники с территории РФ. 23 апреля в Харцызск на железнодорожных платформах доставлено шесть танков Т-72», - сообщают разведчики.
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