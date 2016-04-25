Украинская разведка сообщила о переброске боевикам шести российских танков Т-72

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона предоставила информацию представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков и самоходных артиллерийских установок в районах Стаханова, Макеевки, Донецка, Гуртов и Озеряновки.

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«Зафиксирована поставка военной техники с территории РФ. 23 апреля в Харцызск на железнодорожных платформах доставлено шесть танков Т-72», - сообщают разведчики.