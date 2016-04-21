Силы АТО отбили наступление боевиков в районе Марьинки

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "9 обстрелов совершено из оружия крупного калибра. Пренебрегая Минскими договоренностями боевики наносили огневые удары из минометов калибра 120 мм в направлении Попасной, а из минометов калибра 82 мм по украинским укреплениям возле Зайцевого. Горячо снова было в районе обороны Авдеевки, где враг использовал против наших подразделений минометы обоих калибров добавив огонь из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре отметили, что несмотря на серьезный натиск боевиков в Марьинке, где они 14 раз применяли весь арсенал оружия, среди которого и минометы калибра 82 мм, контроль над ситуацией остается за Вооруженными силами Украины. "Активность враг проявлял и в направлении Широкино, Водяного, Березового, Красногоровки, шахты Бутовки, Счастья и Новозвановки", - говорится в сообщении.

"За указанный период силы антитеррористической операции 14 раз открывали огонь в ответ на наиболее угрожающих направлениях сближения противника", - подытожили в пресс-центре.