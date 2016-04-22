Пророссийские террористы на Донбассе создали "центр беспилотной авиации" – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Российское оккупационное командование очень активно, начиная с конца марта, использует беспилотные летательные аппараты для ведения разведки. Кроме того, в штате 1-го армейского корпуса создан центр беспилотной авиации, главной задачей которого является боевое обеспечение подразделений и соединений этого корпуса. Имеется в виду предоставление разведывательной информации и корректировка огня артиллерии. Запуск беспилотных аппаратов осуществляется как с территории оккупированных районов, так и с территории РФ", - сказал Скибицкий.

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Всего в течение недели, по его словам, разведка обнаружила шесть БПЛА, два из них совершили взлет и посадку на территории РФ.

Скибицкий также отметил, что с 18 апреля активизировалась деятельность разведывательной авиации ВС РФ.