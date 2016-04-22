Кандидат на пост командира сил США и НАТО в Европе поддерживает передачу летальных вооружений Украине

Как сообщает Радио Свобода, на слушании в комитете по делам силовых структур Сената США Скапарротти в ответ на вопрос сенатора Джона Маккейна выразил мнение, что Украине для защиты своего суверенитета могут понадобиться противотанковые ракетные комплексы Javelin.

"Я полагаю, что нам следует предоставить то вооружение, которое необходимо им для защиты их суверенитета, и применение которого они сумеют освоить", - передает слова генерала Defense News.

В США много политических и военных деятелей выступают за предоставление Украине летального оружия. В частности, нынешний главнокомандующий ОВС НАТО в Европе и командующий войсками США в Европе генерал Филип Бридлав, который в ближайшее время завершает работу на этих должностях, и которого может заменить Скапарротти, тоже рекомендовал властям США не ограничиваться только нелетальным военной помощью Украине.

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Как сообщал УНИАН, ранее командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что предоставление Украине ракетных комплексов Javelin повлечет увеличение военного присутствия РФ на Донбассе.