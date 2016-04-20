Боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции сил АТО в районе Марьинки

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В частности, 11 из них из оружия запрещенного Минскими договоренностями", - отметили в пресс-центре.

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Активность гибридных бандитских формирований зафиксирована на Донецком и Мариупольском направлениях, - отметили в пресс-центре. "Огневые удары из минометов калибра 120мм захватчики нанесли в направлении наших опорных пунктов вблизи Авдеевки и шахты Бутовки. А с калибра 82мм - в районах Ленинского, Опытного, Широкино, Майорска, Бердянского и Марьинки", - говорится в сообщении.

В прес-центре отметили, что наибольшее количество обстрелов боевики осуществили именно в направлении Марьинки, где помимо минометов по нашим защитникам боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего в этом населенном пункте осуществлено 6 обстрелов.

"С целью противодействия врагу силы АТО вынуждены были 9 раз открывать ответный огонь, чтобы не допустить приближения боевиков на опасное расстояние из направлений Саханки, Трудовского и Безымянного", - подытожили в пресс-центре.