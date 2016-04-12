В Донецке боевики провели операцию против "украинских шпионов": застрелили четырех местных жителей - ИС
09:04, 12 апреля 2016Война
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Руководство "ДНР" подвело итоги проведенной в марте в Донецке операции "Ночной город" по поиску и обезвреживанию "украинских шпионов".
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.
"По итогам операции во время комендантского часа боевики убили 4 местных жителей (в т.ч. одна женщина) - все они были признаны "агентами СБУ и "Правого сектора", - говорится в его сообщении.
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Отмечается, что результаты операции были признаны успешными, принято решение о проведении подобных операций в ряде других населенных пунктов - Макеевке, Горловке и др.
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».В течение прошедших суток российско-террористические войска н...Опубликовано Dmitry Tymchuk11 апреля 2016 г.
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