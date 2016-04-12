В Донецке боевики провели операцию против "украинских шпионов": застрелили четырех местных жителей - ИС

09:04, 12 апреля 2016
Война
3607 3

Руководство "ДНР" подвело итоги проведенной в марте в Донецке операции "Ночной город" по поиску и обезвреживанию "украинских шпионов".

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

"По итогам операции во время комендантского часа боевики убили 4 местных жителей (в т.ч. одна женщина) - все они были признаны "агентами СБУ и "Правого сектора", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеВ Макеевке боевики "ДНР" начали масштабную операцию по поиску "украинских диверсантов"

Отмечается, что результаты операции были признаны успешными, принято решение о проведении подобных операций в ряде других населенных пунктов - Макеевке, Горловке и др.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».В течение прошедших суток российско-террористические войска н...

Опубликовано Dmitry Tymchuk11 апреля 2016 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter