В Марьинке снайпер "ДНР" застрелил мирного жителя

Об этом сообщил Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Отмечается, что в результате полученного ранения мужчина скончался по дороге в больницу.

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"Сегодня в Марьинке, в районе улицы Тельмана, 104, около 15 часов, снайпер-убийца "ДНР" тяжело ранил местного жителя. Мужчина, 1959 года рождения, работал в своем огороде. По дороге в больницу от полученного ранения местный житель скончался", - говорится в сообщении.