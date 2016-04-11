В Марьинке снайпер "ДНР" застрелил мирного жителя
17:00, 11 апреля 2016Война
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11 апреля в Марьинке Донецкой области снайпер "ДНР" застрелил местного мирного жителя.
REUTERS
Об этом сообщил Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Отмечается, что в результате полученного ранения мужчина скончался по дороге в больницу.
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"Сегодня в Марьинке, в районе улицы Тельмана, 104, около 15 часов, снайпер-убийца "ДНР" тяжело ранил местного жителя. Мужчина, 1959 года рождения, работал в своем огороде. По дороге в больницу от полученного ранения местный житель скончался", - говорится в сообщении.
Сегодня в Марьинке, в районе улице Тельмана, 104, около 15 часов, снайпер-убийца «ДНР» тяжело ранил местного жителя. Муж...Опубликовано Vyacheslav Abroskin11 апреля 2016 г.
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