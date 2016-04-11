За сутки в зоне АТО ранены два украинских военнослужащих – Лысенко

13:10, 11 апреля 2016
Война
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены два украинских военнослужащих, погибших нет.

Лысенко рассказал о потерях среди украинских военных за прошлые сутки / Фото УНИАН

Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки зафиксировано более 60 вражеских обстрелов, боевики применяли минометы, зенитные установки и артиллерию.

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