За сутки в зоне АТО ранены два украинских военнослужащих – Лысенко
13:10, 11 апреля 2016Война
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены два украинских военнослужащих, погибших нет.
Лысенко рассказал о потерях среди украинских военных за прошлые сутки / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Как сообщал УНИАН, в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки зафиксировано более 60 вражеских обстрелов, боевики применяли минометы, зенитные установки и артиллерию.
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