За сутки в зоне АТО ранены два украинских военнослужащих – Лысенко

Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки зафиксировано более 60 вражеских обстрелов, боевики применяли минометы, зенитные установки и артиллерию.